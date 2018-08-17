ادعيس يؤكد على الدور الهام للواعظات في بعثة الحج

أكد وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، بواعظات ومرشدات المحافظات الشمالية والجنوبية المرافقات لبعثة الحج لهذا العام، على الدور الهام الذي يقومون به في خدمة حاجات فلسطين وتثقيفهن بأمور واحكام دينهن خاصة بما يتعلق بأحكام الحج.

وتناول الاجتماع قضايا أساسية تتعلق بالخطط، وتعميم الجولات الوعظية لتشمل كافة اماكن سكن الحجاج وبأوقات مختلفة ليتسنى لأكبر قدر من الحاجات الاستفادة من الدروس الوعظية والتثقيفية.

وقال ادعيس "ان من اهم البعثات المرافقة هي بعثة الارشاد والوعظ لتنوير وتثقيف الحجيج بكل مراحل رحلة الايمان، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا ودوام التواجد معهم في حلهم وترحالهم"، مضيفا "ان بعثة فلسطين مميزة بكل بعثاتها وهذا يتوجب علينا المحافظة على المركز الذي وصلنا له".

من جهتها اكدت مدير عام العمل النسائي ورئيس بعثة الواعظات في المحافظات الشمالية والجنوبية ميسر النوباني، اهمية الدور الذي تقوم به بعثة الواعظات من حيث البرامج الوعظية والتثقيفية الدينية التي تهم الحاجات الفلسطينيات هذا بالإضافة الى الدور التوجيهي لمناسك الحج.

وقدمت النوباني تقريرا عن نشاطات البعثة خلال الايام الماضية، وطرحت تصورا حول آلية العمل التي ستنفذها بعثة الواعظات في المشاعر المقدسة، داعية الواعظات الى التعامل مع عملهن في بعثة الحج كواجب ديني وانساني واخلاقي.