مشعل يتحدث عن أسباب تعجيل طرح صفقة القرن

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، عن أحد الأسباب التي عجلت بطرح صفقة القرن من قبل الإدارة الأمريكية، انشغال الشارع العربي "بهمومه ولقمة عيشه والدفاع عن نفسه"، فضلا عن الخلافات غير المسبوقة داخل النظام العربي، والانقسام الفلسطيني.

وقال مشعل خلال حوار له مع قناة الحوار اللندنية، أن وجود إدارة أمريكية لا تستحضر قيم الشعوب ونزعتها للاستقلال ومقدسات أكبر من المال وغيره، وترى العالم كله عبارة عن صفقات، كما حدث في كوريا وغيرها، سرع من طرح صفقة القرن.

وأضاف أن الانقسام الفلسطيني كان من أهم أسباب تعجيل الصفقة، حيث فقد جزء مسؤول من الفلسطينيين أغلب أوراقهم.

ورأى مشعل أن صمام الأمان الأهم لرفض صفقة القرن هو الإجماع الفلسطيني على رفضها.

ورأى أن الشعب الفلسطيني رغم وجوده تحت الاحتلال أصبح ندا "لإسرائيل".

وأشار إلى دور الشعب الكبير في مقارعة الاحتلال، ليصل إلى أنه يصنع صواريخه وسلاحه تحت الحصار والاحتلال.

وفي إشارة إلى طريقة تعامل السلطة الفلسطينية مع غزة، قال مشعل إنه لو كان رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات على قيد الحياة، لعمل على توحيد الصف، وضم غزة، وجمع الكلمة معها.