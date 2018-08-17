مؤسسة "همسة سما" تفتح ذراعاً جديداً برئاسة د. رشا فيضي

استحدث مؤسس منظمة "همسة سماء الثقافة الدولية" المهندس عبد الحفيظ اغبارية ذراع للمنظمة تترأسه سعادة د. رشا فيضي مؤسس ورئيس تنفيذي وأعضاء الادارة أعضاء مجلس الادارة الأساسين يضم كل من، سعاده سفيرة فلسطين د. فاطمة غباريه، والمهندسة شيرين إغبارية، الاستاذ بشار المشني، الاستاذة الشاعرة ابتسام أبو واصل محاميد.

وتم بموجب الاتفاق مع سعادة د. رشا فيضي استقطاب القادة الشباب من العائلات المالكة وخاصه الأميرات في العالم ليجتمعوا معا على منصة واحدة، لتبادل المعرفة والأفكار والمعلومات، ولبناء الشبكات والاتصالات، وتعزيز العلاقات ذات المغزى المثمر، وتيسير التبادل الثقافي. ولتحقيق ذلك سيتم عقد وتنظيم مؤتمرات دوليه التي ترعاها كل من منظمات تابعه الأمم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أنه سوف ينبثق عن المنظمة جائزه دوليه لتكريم الشخصيات البارزة والمبدعة في مجالات عده وسوف تكون الجائزة برعاية منظمه united royal path وسوف يتم التوقيع على الجائزة والشهادة من قبل عدد من الأميرات العربيات اللواتي ينحدرن من أصول ملكيه.

الجدير ذكره أن مؤسسة همسة سماء الثقافة الدولية ومقرها الدائم الدنمارك / كوبنهاجن و(المسجلة) رسميا ًفي الاتحاد الاوروبي United royal path Organisation او منظمة المسار الملكي الموحد.