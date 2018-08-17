الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى"

من المقرر أن يخرج الفلسطينيون في قطاع غزة بعد عصر اليوم، في مسيرات حاشدة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى"، والتي تأتي في الذكرى 49 لحرق المسجد الأقصى المبارك من قبل العصابات الصهيونية.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد عصر اليوم في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة في بيان لها استمرار المسيرات كمسيرات شعبية وسلمية تحمل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، لحماية الحق بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتأتي الجمعة الـ21 في وقت تناقش فيه الفصائل الفلسطينية في القاهرة بنود تهدئة مع الاحتلال لضمان رفع الحصار عن غزة.