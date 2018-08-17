الأوقاف توزع وجبات طعام وفواكه وتمور على حجاج غزة

شرعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة بتوزيع وجبات طعام جافة وساخنة وفواكه وتمور ومياه عذبة على جميع الحجاج الغزيين في فنادقهم التي يقيمون بها بمكة المكرمة بالإضافة إلى كراسي متحركة على كبار السن والمرضى من الحجاج.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها بدأت بتقديم وجبات الطعام والفواكه للحجاج فور انتهاء تسكينهم في الفنادق، وأكدت أنها ستستمر في التوزيع بشكل يومي حتى نهاية موسم الحج، وأشارت أنها تُقدم هذه الوجبات للحجاج للموسم الثالث على التوالي من أجل تخفيف الجهد ومصاريف السفر عنهم.

وأوضحت أن الوجبات المقدمة بتبرع من مجموعة من أهل الخير في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن خدمة الحجاج والسعي لراحتهم والتخفيف عنهم هو الهدف الأسمى للبعثة الفلسطينية بكافة طواقمها.