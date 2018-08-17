القيادي الحساينة: مسيرات العودة أجبرت العدو على قراءة المشهد الفلسطيني من جديد

أكد يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الجماهير الفلسطينية اليوم ستخرج كما كل جمعة للمشاركة في "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى" في مخيمات العودة على حدود قطاع غزة، لتجدد ثقتها بمقاومتها في الذكرى 49 لحرق المسجد الأقصى المبارك من قبل الإرهاب الصهيوني.

وأوضح الحساينة في تصريحات لإذاعة صوت القدس صباح الجمعة، أن الجماهير تتجهز منذ ساعات الصباح لتخرج بمئات الالاف لتؤكد لهذا العدو أنها باقية متجذرة فوق أرضها، ولا يرهبها عدوانه وعيده، وأنهم مستمرون في مسيراتهم حتى تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال القيادي الحساينة:" نقول للعدو الصهيوني والعالم وخاصة لهذه الإدارة الامريكية المتصهينية بأن القدس هي رمز وجودنا وكرامتانا، وهذه الجماهير الفلسطينية تؤكد مدى استعدادها بالتضحية والفداء من أجل القدس.

وحول تأثير مسيرات العودة على الاحتلال الإسرائيلي، أكد الحساينة أن هذه المسيرات والفعل الجماهيري المدهش أربك العدو الصهيوني سياسيا وامنيا واقتصاديا، ودفعته لإعادة قراءة المشهد الفلسطيني من جديد، وأكدت له من جديد كما أكدت على مدار مراحل التاريخ، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينكسر وينسى حقوقه، وأن الشعب الفلسطيني يدرك أن هذا الصراع طويل، وسيبقى صامدا حتى دحر الاحتلال.

وأضاف، أن خروج الجماهير اليوم، يحمل رسالة لكل القوى والفصائل الفلسطينية بأن القدس في خطر، تهويدا ومصادرة واستيطاناً، وهذا الأمر يحتم على الجميع الاتفاق على برنامج وطني يواجه هذه التهديدات وخطر تصفية القضية الفلسطينية في ظل الإدارة الأمريكية المتصهينة.

وشدد على أن تفاعل الجماهير مع قضية القدس، يكد على وعيه بأهمية قضية القدس بما تثمله في عقله وضميره أنها رمز عزتنا، وضرب للمخططات الصهيونية التي راهنت على أن الأجيال القادمة بعد اتفاق أوسلو ستنسى القدس والحقوق.