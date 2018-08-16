الإعلان عن مواعيد دوام معبر الكرامة خلال عيد الأضحى

اعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا اليوم الخميس، عن ساعات العمل على معبر الكرامة امام حركة المسافرين القادمين والمغادرين من والى ارض الوطن خلال عيد الاضحى المبارك.

واشار مهنا الى ان آخر حافلة للمسافرين تغادر الساعة الـ 08:00 مساء يوم الاثنين 20-08-2018 ليلة عيد الاضحى المبارك وفي كلا الاتجاهين.

- اول ايام العيد يوم الثلاثاء الموافق 21-08-2018 سيكون المعبر مغلقا بالكامل امام حركة المسافرين.

-يوم الاربعاء الموافق 22-08-2018 ثاني ايام العيد فمن المقرر ان يعود العمل كالمعتاد من الساعة الـ 08:00 صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين.

- يوم السبت الموافق 25/08/2018 سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين

- يعاد فتح المعبر الساعة الحادي عشرة ليلاً من مساء السبت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط

- يعود العمل كالمعتاد صباح يوم الاحد الموافق 26/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين .