مستوطنون يستعدون لتحويل معسكر لمستوطنة بالأغوار

بدأ مستوطنون الخميس، بإجراءات عملية لتوطين عشرات المستوطنين في موقع معسكر أردني سابق تابع لأراضي طوباس قرب الحدود الأردنية.

وتناول الناشط الحقوقي في قضايا الأغوار عارف دراغمة في تقرير له اليوم أنه واستنادا لمؤسسات حقوقية إسرائيلية، فإن المستوطنين يستعدون لتسكين 30 عائلة في معسكر "شويعر" أو ما يسمى (روش هبكعا)، المقام على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو الخطوة الأولى لتحويل المعسكر إلى مستوطنة جديدة في المنطقة.

ونوه دراغمة إلى أن تاريخ هذا المعسكر يعود إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، عندما أنشأته القوات الأردنية على قطعة أرض في المنطقة، وظلت فيه حتى نكسة عام 1967، ليصبح بعده تحت السيطرة الإسرائيلية.

يذكر أن هذا المعسكر ليس الوحيد الذي يتم تحويله لمستوطنة، وأن مستوطنات "شافي شمرون" و"كدوميم" و"الون موريه" و"بيت ايل" وغيرها كانت معسكرات للجيش الأردني قبل عام 1967 وحولت لمستوطنات.