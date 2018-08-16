أسير مسن من غزة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 12

يخوض الأسير عمران هاشم أحمد الخطيب (60 عامًا) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 12 يومًا للمطالبة بالإفراج المبكر عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم، أن إدارة سجن "عسقلان" نفذت بحق الأسير الخطيب سلسلةً من الإجراءات العقابية فور إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام، وزجَّته مباشرة في زنازين العزل الانفرادي، وحرمته من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين، كما أقدمت على اقتحام زنزانته وتفتيشها.

وأشارت الهيئة إلى أن تدهورًا طرأ على الوضع الصحي للأسير الخطيب، فبدأ يعاني جفافًا ودوخة وأوجاعًا بالرأس وإرهاقًا خلال المشي، علمًا أنه كان يعاني في السابق ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، ومن مشكلات في الغضروف.

والأسير الخطيب معتقل منذ 20/7/1997م، ومحكوم بالسجن المؤبد و12 عامًا، قضى منها 21 عامًا، ومتزوج ولديه أربعة أبناء.