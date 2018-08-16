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كيف تتخلص من مرض "جلد الدجاجة"؟!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:52 - 16 اغسطس 2018
ساونا - مرض جلد الدجاجة ساونا - مرض جلد الدجاجة
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 قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إنه يمكن محاربة مرض "جلد الدجاجة" من خلال الساونا والتقشير.

ويعرف مرض جلد الدجاجة طبيا باسم "التقرن الشعري"، وتتمثل أعراضه في ظهور بثور صغيرة حمراء وبيضاء على العضد والفخذ، ويرجع إلى وجود خلل في تقرن بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ترسب الكيراتين في الغدد الدهنية، ومن ثم تعرضها للانسداد.

وتوضح غرفة الصيادلة أن السخونة تعمل على تنعيم طبقات الجلد المصابة، وبالتالي يكون تأثير التقشير أكثر فعالية، كما أن التعرق يعمل على تحسين مظهر البشرة.

وينبغي على المصابين بمرض جلد الدجاجة شرب ما لا يقل عن لتري ماء يوميا واتباع نظام غذائي صحي، مع العناية الجيدة بالبشرة.

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