دعوات لإقامة صلاة الجمعة في الخان الأحمر

دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وأهالي الخان الأحمر، أبناء شعبنا لإقامة صلاة الجمعة اليوم في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر المهدد بالهدم وتهجير سكانه.

وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، في بيان، اليوم، أن هذه الجمعة ستكون تحت عنوان "الثبات والاستمرار.. الخان الأحمر خط أحمر"؛ ردًّا واحتجاجًا على مخطط الاحتلال لهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها.

ويقطن الخان الأحمر "جزء من تجمعات بدوية كثيرة في المنطقة" 41 عائلة فلسطينية وفيها مدرسة اشتهرت باسم "مدرسة الإطارات" التي بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفيها قرابة 180 طالبًا وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر.

ويرفض أهالي الخان الأحمر تهجيرهم أو نقلهم لمنطقة أخرى، ويطالبون بحقهم في أرضهم المحتلة داخل أراضي عام 1948م، مؤكدين وقوفهم سدًا منيعًا أمام المخططات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على الخان لصالح المشاريع الإستيطانية.