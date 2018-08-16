مصرع 22 تلميذاً وامرأة سودانية غرقاً بنهر النيل

قالت السلطات السودانية، إن "22 تلميذاً وامرأة سودانيا ً لقي مصرعهم نتيجة غرق مركب لهم، كانوا على متنه وهم بطريقهم إلى المدرسة في نهر النيل شمال دولة السودان".

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن وكالة الأنباء السودانية، أنه "توفي صباح اليوم الأربعاء بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذاً وامرأة سودانية في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث أنهم كانوا في طريقهم إلى المدارس بتلك المنطقة، مضيفاً أنها تبعد نحو 750 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم."

وأوضحت الوكالة، أن الحادث وقع نتيجة توقف ماكينة المركبة وسط النيل مع اشتداد التيار، مبيناً أن المركب كان يقل أكثر من 40 تلميذاً سودانية ، بينهم مجموعة من الأشقاء

وقال أحد شهود العيان لموقع فرانس برس، إن "المركب كان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، أي عكس سريان تيار داخل النهر."

ويتزامن وقوع الحادث مع هطول الأمطار العزيرة داخل العاصمة الخرطوم، صباح الأربعاء، لمدة 4 ساعات، وغمرت المياه شوارعها، كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء بالخرطوم.

يشار إلى أن معدلات مياه النيل ترتفع أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر من كل عام.