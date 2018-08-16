قناة عبرية تكشف تفاصيل زيارة عباس كامل لـ "تل أبيب"

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل أخرى حول الزيارة التي أجراها مدير جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أمس إلى "تل أبيب".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل جاء إلى "إسرائيل" أمس وحلّ ضيفا على رئيس مجلس الأمن القومي "مائير بن شبات".

وأضاف أن عباس كامل اجتمع مع رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" واجتمع أيضا مع رئيس الشاباك "نداف أرغمان"، في إطار المساعى للدفع باتفاق التسوية بين حماس و"إسرائيل".

وكانت صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها ان رئيس المخابرات المصرية عباس كامل توجه إلى تل أبيب أمس للبحث في التفاصيل شبه النهائية لاتفاق متكامل يشمل موافقة "إسرائيل" على التهدئة، وتنفيذ مشروعات إنسانية في قطاع غزة، ولاحقاً مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، وكذلك الموافقة على المصالحة الفلسطينية .