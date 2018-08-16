الإغاثة التركية تستعد لتوزيع لحوم الأضاحي على أسر في غزة

تستعد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في قطاع غزة، لتوزيع لحوم أضاحي، خلال أيام عيد الأضحى القادم، على نحو 6 آلاف من عائلات الفقراء والأيتام بالقطاع.

وفي تصريح لوكالة لأناضول، قال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في فرع (IHH) بغزة، اليوم الخميس، إن الهيئة "بصدد توزيع لحوم 60 بقرة على 6 آلاف عائلة يتيمة وفقيرة بالقطاع خلال عيد الأضحى".

وأضاف: "سيتم تزويد كل عائلة بـ2 كيلوغرام من اللحوم؛ لدعمها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الإسرائيلي المستمر".

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ 12 عاما.

وتمتلك هيئة الإغاثة التركية، منذ عام 2009، فرعا دائما في غزة، ويتركز عملها على دعم وكفالة الأيتام ومساعدة الفقراء في القطاع الفلسطيني المحاصر.