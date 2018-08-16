مؤشر القدس يغلق منخفضا

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي الممتد من فترة 12/08/2018-16/08/2018 عند مستوى 541.56 نقطة منخفضاً ما قيمته 2.39 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.44%، ويأتي ذلك على خلفية انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية والاستثمار والخدمات حيث كانت التغيرات على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.02% فيما أغلق مؤشر الصناعة مرتفعاً بنسبة 0.76%، بينما أغلق مؤشر التأمين مرتفعاً بنسبة 4.31% فيما انخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.69% وأخيراً انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.80%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 2,314,354 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 2,716,169 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 632 عقد. وتم تداول 33 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 15 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 543 ألف دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 2.062 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 73.67%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.33% حيث بلغت حوالي 3.78 مليار دولار أمريكي.