سخرية وشماتة من جماهير ليفربول ضد راموس

تفاعلت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي بصورة كبيرة مع الواقعة التي تعرض لها مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، خلال نهائي السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد.

وخسر ريال مدريد نهائي السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعرض خلال المباراة راموس لركلة في خلف رأسه من قبل دييجو كوستا.

ووصف مشجعو ليفربول أن الركلة التي تعرض لها راموس، وخسارة فريقه، ليست إلا ثأر مما فعله راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أصاب محمد صلاح وحارس ليفربول وقتها، في اللقاء الذي شهد خسارة الريدز وفوز الريال باللقب، بحسب ما نقله موقع "مترو" البريطاني.

وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وهاجم كلوب راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".

ونشر عديد من جمهور ليفربول تغريدات تحمل سخرية وشماتة في إصابة راموس وخسارة الريال، ووصفوها بأنها "ثأر وانتقام" لما تعرض له فريقهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أحدهم إن راموس تجرع من نفس الكأس الذي كان يذيق منه منافسيه.

وقال مشجع آخر: "كوستا يحتل اليوم مكانة عظيمة في قلوب جماهير ليفربول، بسبب ما فعله مع راموس".

One more Costa stamp and Ramos gets a free coffee pic.twitter.com/fZXTS1GlQ0

Jurgen Klopp and Mo Salah approve of this Diego Costa stamp on Sergio Ramos. pic.twitter.com/NX14AZ6of3

Costa doing what we would all would love to do to Ramos ???? pic.twitter.com/0UpchrqJ7Q