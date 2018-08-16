هجوم يستهدف منشأة تابعة للاستخبارات الأفغانية في كابول

أكد مسؤولون أفغان تعرض منشأة استخباراتية في العاصمة كابول لهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال مسؤول استخباراتي، طلب عدم ذكر اسمه، إن مجموعة من المهاجمين تمركزوا في مبنى خالٍ مقابل مركز تدريب، حيث يطلقون منه النار على المنشأة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن وحدات من القوات الخاصة قد وصلت إلى الموقع.

يأتي الهجوم في وقت أعلنت فيه السلطات بيانات متضاربة بشأن عدد قتلى تفجير انتحاري مدمر استهدف أمس مركزا تعليميا في كابول.

فبينما أعلن المسؤول المحلي ساخي داد بشاردوست أن التفجير، الذي وقع في منطقة ذات أغلبية شيعية غربي العاصمة، أسفر عن مقتل 65 وإصابة 75 آخرين، قال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مجروح أن التفجير أدى إلى مقتل 34 شخصا وإصابة 56 آخرين. وكانت الوزارة أعلنت أمس أن حصيلة ضحايا التفجير بلغت 48 قتيلا و67 مصابا.

ويقوم المركز بتدريس مواد مثل الحساب والكيمياء والفيزياء لطلبة المدارس الثانوية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الضحايا من الطلبة.

ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هجوم أمس بأنه "مؤسف"، موضحة أن أعمار المستهدفين تراوحت بين 16 و18 عاما.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، إلا أن تنظيم داعش شن في السابق هجمات مماثلة استهدفت الأقليات الشيعية في أفغانستان.