وصول حجاج مكرمة خادم الحرمين إلى مكة المكرمة

وصل حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من ذوي شهداء فلسطين والبالغ عددهم ألف حاج وحاجة، مساء اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة قادمين من المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال حجاج مكرمة الشهداء، علي بن عبدالله الزغيبي، عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج ورئيس لجنة ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف إدعيس، أن حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين وصلوا إلى مكة المكرمة من الضفة الغربية عبر مطار الملكة عالية ومن قطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي إلى الديار الحجازية، وتحديداً إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومنه إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

واعتبر إدعيس، أن مكرمة خادم الحرمين لذوي شهداء فلسطين ليست جديدة على المملكة والملك سلمان، فهو دائما مع شعبنا الفلسطيني ومعطاء وصاحب كرم، قائلاً: "الشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة لحجاج ذوي شهداء فلسطين ودوام الصحة والعافية".

من جهته، قال الزغيبي: "إن هذه المكرمة ليست بجديدة على خادم الحرمين، أتت ضمن كرمه وعطائه تجاه الشعب الفلسطيني، خصوصاً أن القضية الفلسطينية لها مكانة خاصة عند خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان".

وشدد على حرص وزارة الحج السعودية واللجنة التنفيذية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج ولجنة ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين على استمرار المكرمة خلال السنوات القادمة، لتمكين أكبر عدد من الشعب الفلسطيني من أداء مناسك الحج".

وأكد الزغيبي، أن هذه المكرمة أقل ما يمكن تقديمه لأهالي الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين.

بدورهم، ثمن حجاج مكرمة خادم الحرمين حسن الضيافة والاستقبال من قبل الأشقاء في المملكة ووزارة شؤون الحج السعودية، ومركز ضيوف خادم الحرمين لرعاية أسر الشهداء.











