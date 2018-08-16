اغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الاضحى المبارك

اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة امام حركة المسافرين القادمين والمغادرين من والى ارض الوطن خلال عيد الاضحى المبارك .

وأوضح مهنا انه من المقرر ان تغادر اخر حافلة للمسافرين الساعة الـ 08:00 مساء يوم الاثنين 20-08-2018 ليلة عيد الاضحى المبارك وفي كلا الاتجاهين .

وأضاف مهنا بان اول ايام العيد يوم الثلاثاء الموافق 21-08-2018 سيكون المعبر مغلق بالكامل امام حركة المسافرين.

اما يوم الاربعاءالموافق 22-08-2018 ثاني ايام العيد فمن المقرر ان يعود العمل كالمعتاد من الساعة الـ 08:00 صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين.

اما يوم السبت الموافق 25/08/2018 سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين ، ويعاد فتح المعبر الساعة الحادي عشرة ليلاً من مساء السبت لأستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط ، على ان يعود العمل كالمعتاد صباح يوم الاحد الموافق 26/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين .