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اغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الاضحى المبارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:10 - 16 اغسطس 2018
معبر الكرامة معبر الكرامة
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اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة امام حركة المسافرين القادمين والمغادرين من والى ارض الوطن خلال عيد الاضحى المبارك .

وأوضح مهنا انه من المقرر ان تغادر اخر حافلة للمسافرين الساعة الـ 08:00 مساء يوم الاثنين 20-08-2018 ليلة عيد الاضحى المبارك وفي كلا الاتجاهين .

وأضاف مهنا بان اول ايام العيد يوم الثلاثاء الموافق 21-08-2018 سيكون المعبر مغلق بالكامل امام حركة المسافرين.

اما يوم الاربعاءالموافق 22-08-2018 ثاني ايام العيد فمن المقرر ان يعود العمل كالمعتاد من الساعة الـ 08:00 صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين.

اما يوم السبت الموافق 25/08/2018 سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين ، ويعاد فتح المعبر الساعة الحادي عشرة ليلاً من مساء السبت لأستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط ، على ان يعود العمل كالمعتاد صباح يوم الاحد الموافق 26/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين .

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