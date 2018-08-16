الاحتلال يعلن عن سلسلة من "التسهيلات" خلال عيد الاضحى

اعلنت سلطات الاحتلال اليوم عن سلسلة من "التسهيلات" خلال ايام عيد الاضحى من ضمنها اصدار 100 الف تصريح، وتغير الية العمل علي المعابر.

واكد بيان صادر عن وحدة التنسيق في حكومة الاحتلال ان التسهيلات تشمل اصدار 100 الف تصريح خاص بالدخول الى اسرائيل "زيارات الاقارب " دون الحاجة لبطاقة ممغنطة ولا يشمل من لديه منع امني، الاضافة الى ان الاطفال دون سن 12 عاما فهم غير ملزمين باصدار تصريح اذا كانوت بفقة ذويهم.

واقر اصدار 200 تصريح من الخارج لزيارة الاقارب في الضفة الغربية، ومنح 800 تصريح للسفر للخارج من مطار بن غوريون الدولي، و20 الف تصريح للمصلين في المسجد الاقصى المبارك للرجال من سن 50 فما فوق وللنساء فوق سن 40 طيلة ايام العيد.

وااعلنت سلطات الاحتلال عن تعديل ساعات عمل المعابر في الضفة الغربيةو ستكون على النحو التالي:​

معبر برطعة - فتح المعبر للمشاة حتى الساعة العاشرة ليلا ومعبر السيارات حتى منتصف الليل.

معبر الجلمة - فتح المعبر حتى منتصف الليل طيلة ايام العيد الاربعة لعرب الداخل.

معبر 300 - تمديد ساعات العمل حتى منصف الليل.

بوابة 101 باقة - تمديد العمل حتى منصف الليل للعائلات المصرح لها فقط، ولعبور عرب الداخل بالسيارات.

معبر 104 طولكرم - تمديد ساعات العمل لدخول عرب الداخل لطولكرم حتى الساعة العاشرة ليلا.

معبر 407 جبارة - تمديد ساعات العمل حتى منتصف الليل لخروج عرب الداخل.

معبر الجيب - التصريح بالعبور لحاملي بطاقات VIP و BMC وافراد عائلاتهم من الدرجة الاولى.

معابر البضائع- الجلمة، طولكرم وترقوميا - تمديد ساعات العمل حتى السابعة مساءا ابتداءا من اسبوعين قبل العيد لادخال المنتجات الغذائية والمواشي بطريقة الباب للباب (DTD).