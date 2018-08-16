مغادرة وفد من المالية وديوان الموظفين بغزة إلى القاهرة

غادر وفدٌ فنيٌ وتنفيذيٌ مشتركًا من وزارة المالية وديوان الموظفين العام بغزة صباح اليوم الخميس عبر معبر رفح البري قطاع غزة متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت مصادر إعلامية أن الوفد يضمّ وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، ومسؤول ديوان الموظفين العام السابق بغزة محمد الرقب، إضافة إلى مسؤولين وفنيين آخرين.

وتأتي مغادرة الوفد في ظل مباحثات ولقاءات بين الفلسطينيين (الفصائل) والمصريين حول العديد من الملفات الفلسطينية أهمها التهدئة مع الاحتلال.

وكان وفد من وزارة المالية برئاسة الكيالي غادر إلى القاهرة في أواخر يونيو/حزيران الماضي لبحث ترتيبات اقتصادية مختلفة بين مصر وقطاع غزة.