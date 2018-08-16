مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن ما يقارب 100 مستوطن اقتحموا المنقطة الأثرية في البلدة، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف إن للمستوطنين أطماعا في السيطرة على المنطقة الأثرية، خاصة بعد قرار بشق طرق تصل اليها، وإزالة لافتات كتبت باللغتين الانجليزية والعربية كانت البلدية نصبتها في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال من يوم إلى آخر تقتحم البلدة وتدور مواجهات في المنطقة، يتم خلالها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، وإغلاق المحال التجارية في المنقطة.