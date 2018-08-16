بوليتكنك تختتم دورة تدريبية في إدارة وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية

اختتم المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين التدريب الأول من نوعه على مستوى فلسطين في تأهيل كوادر مختصة في إدارة السلامة والصحة المهنية من خلال برنامج تدريبي مكثف عقد في فندق السيزر في رام الله، شمل جميع مراكز التعليم التقني والمهني في شمال ووسط الضفة الغربية، حيث استهدف التدريب مدراء تلك المراكز وأعضاء لجان السلامة فيها، مع العلم بأن هذا البرنامج يتوافق مع رؤية وزارة العمل الفلسطينية التي تعمل على سن قوانين وتشريعات فلسطينية مختصة في تشكيل لجان وظيفية للسلامة والصحة المهنية.

وتأتي هذه الورشة ضمن تعزيز دور المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتنمية GIZ التي تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في فلسطين من خلال المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية.

حيث يعتبر هذا التدريب هو مجموعة من التدريبات النظرية والعملية التي تم إطلاقها على مستوى فلسطين في كل من (نابلس، رام الله والخليل)، حيث قام خبير ومستشار السلامة والصحة المهنية المهندس نافذ الشعراوي مدير المركز بإعطاء هذا التدريب الذي استمر ثلاثة أيام متتالية مع القيام بعمل جولة ميدانية على مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم المخاطر وإعطاء التوصيات اللازمة لتحسين بيئة العمل فيها.

تميز هذا التدريب في العمل على تأهيل هذه المراكز في أمور السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال هذه الثقافة والعمل على تحسين البيئة التعليمية في المشاغل والمختبرات في هذه المراكز مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حيث تعتبر مراكز التعليم المهني والتقني من أكثر المراكز خطورة في هذا المجال بسبب وجود المهن الحرفية الصغيرة والتي تتطلب الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في داخل هذه المؤسسات.

ويأتي دور المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جامعة بوليتكنك فلسطين في الانخراط مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بهدف تأهيل هذه المؤسسات في السلامة والصحة المهنية ونشر هذه الثقافة التي تنسجم مع سياسة الجامعة في خدمة المجتمع والوصول إلى كافة القطاعات المهنية من أجل التخفيف من نسبة الإصابات والأمراض المهنية.