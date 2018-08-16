إعادة انتخاب إبراهيم أبو بكر كيتا رئيسا لمالي

أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا رئيسا لمالي لولاية جديدة من خمس سنوات، بنسبة 67.17% من الأصوات في الدورة الثانية مقابل 32,83% للمعارض سومايلا سيسيه، حسب ما أعلن وزير الإدارة الإقليمية محمد أغ إرلاف.

وأفادت النتائج الرسمية الكاملة التي أعلنت بأن مليونا و798 ألفا و632 شخصا صوتوا لكيتا، مقابل 879 ألفا و235 ناخبا اقترعوا لزعيم المعارضة.

وأشار الوزير للتلفزيون الرسمي "اورتم" إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع الذي أجري في 12 آب/ أغسطس بلغت 34,54%.

وتقدم كيتا بفارق كبير على خصمه في الدورة الأولى التي جرت في 29 تموز، وحصل فيها على 41.70 بالمئة من الأصوات، مقابل 17.78 بالمئة لسيسيه، الذي لم يتمكن من جمع المعارضة حوله بين الدورتين.

ويتسلم كيتا في الرابع من أيلول المقبل الحكم مع مهمة صعبة هي إحياء اتفاق السلام الذي وقّع في 2015 مع حركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق.