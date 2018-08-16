اتحاد موظفي الأونروا: خصم الوكالة لرواتب الموظفين انتهاك صارخ للمبادئ

قال اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن إقدام الوكالة على خصم ثلث الراتب على جميع موظفي الطوارئ المهددين بالفصل وعلى جميع أعضاء اتحاد الموظفين يصل في بعضه إلى 800 دولار من العضو الواحد خطوة غير مسبوقة وانتهاك صارخ لكل مبادئ الأمم المتحدة.

وأضاف الاتحاد في بيان، إن "ما حصل خطوة غير مهنية بعيدة عن أي معايير أو قانون حيث أن جميع الموظفين الذين خُصم منهم إما في إجازات أو لوائح دوامهم كاملة ثم يتوجهون إلى الاعتصام بعد الدوام".

وأكد رفضه لهذا التهديد الوظيفي و"البلطجة الإدارية" بحق موظفين يقومون بأعمال نقابية كفلها لهم القانون، متابعاً "لتعلم إدارة الوكالة أن هذا التهديد الوظيفي لن يثنينا عن مواصلة نضالنا النقابي لمواجهة ظلم وقع على 956 موظف مهدد بالفصل، وإن هذا الوسائل الرخيصة لا تؤثر في رجال المبادئ".

ودعا البيان المفوض العام إلى فتح تحقيق عاجل لمن أعطى الأوامر بهذا الخصم ومحاسبته فورًا، فمبادئ الأمم المتحدة ومصداقيتها في خطر شديد، مؤكدًا "سنبقى نحمل الأمانة حتى تحقيق العدالة".