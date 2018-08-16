نادي الأسير: إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتنفيذ جولات للتضييق على الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال بدأت بتصعيد إجراءات التضييق على الأسرى القائمة فعليا وبمستويات مختلفة، وذلك وفقا لما ورد من عدد من الأسرى فإن لجنة تضم عددا من ضباط سابقين في إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتنفيذ جولات على الأسرى للتضييق عليهم.

وفي هذا الإطار أكد الأسرى، حسب بيان لنادي الأسير اليوم الخميس، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات، وفي حال استمرت إدارة معتقلات الاحتلال بالتصعيد سيكون الرد إعلان حالة عصيان فيما يتعلق بأمور حياتية تجري داخل المعتقلات.

وأضاف الأسرى أنهم سيعتمدون أساليب نضالية جديدة من شأنها أن تفاقم الأوضاع داخل المعتقلات خاصة فيما يتعلق ببعض الالتزامات الطوعية المنطوية تحت إطار حالة من التفاهمات بشأن أمور حياتية.