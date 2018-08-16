الوزير ادعيس يبحث مع أصحاب الشركات تسيير رحلات عمرة من غزة

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف إدعيس، مع أصحاب شركات الحج والعمرة من قطاع غزة، تسيير رحلات العمرة من غزة إلى الديار الحجازية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، في مقر بعثة شؤون حجاج فلسطين في مكة المكرمة، بدعوة من سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وقال إدعيس: إن الاجتماع بحث الأمور الإدارية المتعلقة برحالات العمرة، التي ستقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع السفارة ووزارة النقل والمواصلات، بترتيبها مستقبلا. وأضاف: استمعنا في الاجتماع لمطالب العديد من شركات العمرة.

وشدد على أن وزارة الأوقاف لديها بروتوكول توقعه مع كل شركة، وبالتالي الشركة التي لم تلتزم بالبروتوكول المخصص من قبل الأوقاف سيكون للوزارة إجراءات بحقها.

من جهته، أكد السفير اللوح، متابعة الرئيس محمود عباس خروج حجاج بيت الله الحرام من أرض الوطن من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى الديار الحجازية ومناطق أخرى من الشتات الفلسطيني.

وشكر المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية وسفارتها في القاهرة، على متابعتهم وجهودهم الكبيرة من أجل تسهيل وانجاح موسم الحج لهذا العام.

كما شكر خادم الحرمين الشريفين على المكرمة الملكية، لذوي الشهداء.

يذكر أن برنامج تسيير رحلات العمرة متوقف من غزة إلى الديار الحجازية، منذ تموز/ يوليو2014.