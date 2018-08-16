جرافات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة 132

هدمت جرافات الاحتلال بحراسة الشرطة "الإسرائيلية" اليوم الخميس، قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب داخل اراضي عام 1948، وذلك للمرة الـ132.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بهدم الخيام والمنازل وتشريد مواطني القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عرف منهم: الشيخ صباح الطوري، ونجله عزيز، وسليم أبو أشرف بحجة عرقلة عمل عناصر الشرطة الاسرائيلية والتصدي للهدم.

وتواصل سلطات الاحتلال مخطط هدم عشرات القرى غير المعترف بها وتشريد أهلها بهدف مصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد هذه القرى.

يأتي هدم العراقيب في الوقت الذي صادقت فيه سلطات الاحتلال على بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.

ويصر أهالي العراقيب على مواصلة خوض معركة الصمود بالأرض وبناء الخيام مجددا تأكيدا على رفضهم لمخطط التشريد والتهجير.