جوجل تخسر 50 مليون دولار بسبب لعبة فورتنت

تواجه شركة جوجل مشكلة تتمثل في إمكانية خسارتها لحوالي 50 مليون دولار أو أكثر خلال العام الحالي 2018 بسبب أكبر لعبة في العالم فورتنيت Fortnite Battle Royale، والتي أطلقتها الشركة المطورة Epic Games بإصدار تجريبي لنظام أندرويد من خلال هاتف جالاكسي نوت Galaxy Note 9، الذي أعلنت عنه سامسونج قبل عدة أيام، على أن تصل إلى جميع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المؤهلة العاملة بنظام تشغيل شركة جوجل في غضن أيام قليلة.

وكانت الشركة المطورة للعبة قد أعلنت خلال وقت سابق من هذا الشهر أنها لن تعرضها عبر متجر تطبيقات أندرويد الرسمي جوجل بلاي Google Play، مما شكل صدمة لشريحة كبيرة من مستخدمي أندرويد، وذلك بعد أن صدرت اللعبة لأغلب المنصات تقريبًا، بما في ذلك PlayStation 4 و Xbox One و Nintendo Switch، بالإضافة إلى توافرها لمستخدمي أجهزة آيفون وحواسيب آيباد اللوحية.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لتقرير جديد أصدرته شركة الأبحاث Sensor Tower، والذي يتحدث عن خسارة جوجل لما يصل إلى 50 مليون دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2018 بسبب قرار الشركة المطورة للعبة غير المسبوق بتجاوزها لمتجر جوجل بلاي وغيره من أسواق التطبيقات وعرضها اللعبة للتنزيل بشكل مباشر عبر موقعها الإلكتروني

ولا تتمتع معظم التطبيقات والألعاب بإمكانية اتخاذ مثل هذا الخيار، حيث تعد مسألة النشر التوزيع عبر متجر جوجل بلاي أمر بالغ الأهمية للنشاط التجاري للشركات المطورة، إلا أن Epic Games تعتقد أن لعبتها تحظى بشعبية كافية ولديها قدرة على جذب اللاعبين إلى موقعها على الإنترنت من أجل تنزيل نسخة أندرويد من لعبة Fortnite Battle Royale.

وحققت اللعبة أكثر من 180 مليون دولار حتى الآن على أجهزة آي أو إس iOS، والتي كانت متاحة بشكل حصري عن طريق نظام الدعوات منذ إطلاق نسختها التجريبية بتاريخ 15 مارس/آذار، ليتم لاحقًا توفيرها لجميع مستخدمي متجر آب ستور App Store، وتقدر شركة الأبحاث تحقيق آبل أكثر من 54 مليون دولار من خلال الرسوم البالغة نسبتها 30 في المئة من كل عملية شراء يجريها المستخدم داخل اللعبة.

وتعتبر عمليات الشراء داخل اللعبة مصدرًا ضخمًا لإيرادات الشركة المطورة للعبة، وبالرغم من إمكانية تنزيل اللعبة بشكل مجاني عبر جميع المنصات، إلا أن Epic Games حققت أكثر من مليار دولار من خلال عمليات الشراء داخل اللعبة فقط، ويمكن للاعبين شراء الكثير من الأمور ضمن اللعبة عن طريق استخدام عملة افتراضية تسمى V-Bucks.

ويبدو أن شركة Epic Games غير مستعدة للتخلي عن هذه الأموال لصالح شركة جوجل، في ظل وجود طرق أخرى، إذ على عكس شركة آبل، والتي تسمح بتنزيل التطبيقات من خلال متجرها فقط، فإن نظام أندرويد يعتبر أكثر انفتاحًا، ويسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات والألعاب من أي مكان على الويب.

ويقول باحثو الأمن إن قرار الشركة المطورة للعبة يعتبر سابقة خطيرة من خلال تشجيعها الناس على إزالة الحماية الأمنية الافتراضية من أجهزتهم وتعريضها المستخدمين لمخاطر أمنية وبرمجيات خبيثة، إلى جانب القلق من أن المستخدمين الذين يبحثون عن اللعبة ضمن متجر جوجل بلاي قد ينخدعوا بتنزيل تطبيقات مقلدة مشبوهة قد تحاول الاستفادة من غياب اللعبة بشكل رسمي من المتجر.

ويبدو أن جوجل تشعر بالقلق حيال ذلك أيضًا، حيث قامت للمرة الأولى على الإطلاق بتنبيه مستخدمي متجر جوجل بلاي Google Play بأن اللعبة غير متاحة للتنزيل، إذ يشير المتجر إلى أن التطبيق غير متاح على Google Play عند البحث عن كلمات مثل Fortnite أو Fortnite Battle Royale، وذلك في سبيل مساعدة المستخدمين وحمايتهم من أي تطبيقات احتيالية محتملة.

وتعتقد شركة Sensor Tower أن اللعبة قد تحقق خلال ما تبقى من العام الحالي ما لا يقل عن 50 مليون دولار من العائدات، مع توقعها تحقيق Fortnite Battle Royale على نظام أندرويد إيرادات مشابهة لإيراداتها خلال الأشهر القليلة الأولى على نظام آي أو إس، وقد تتجاوزها، وذلك بالنظر إلى شعبية اللعبة المستمرة في النمو.