مسؤول إسرائيلي: حماس أمام اختبار حقيقي يوم غدٍ الجمعة

قال مسؤول أمني "إسرائيلي" بأن يوم غدٍ الجمعة سيكون بمثابة اختبار لحركة حماس على حدود قطاع غزة، بشأن المظاهرات التي تخرج على الحدود ضمن مسيرات العودة.

وأضاف المسؤول الأمني، أن الاختبار سيكشف مدى جدية حركة حماس للاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف.

وحسب المسؤول فقوات الجيش الاسرائيلي ستبقي كل يوم جمعه في حالة تأهب، لافتاً إلى أنه في حال وقعت أحداث مثل إلقاء قنابل يدوية أو محاولات تسلل عبر السياج الفاصل وإلقاء حجارة وأكواع متفجرة فجميع محاولات التوصل لتسوية بين حماس وإسرائيل ستفشل.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تتواجد في القاهرة لبحث مسألة التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يصدر حتى الآن عن تفاصيل تلك اللقاءات.

الجدير ذكره، أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أكدت أن المسيرات لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة، ولن تقبل بأن يتم الالتفاف عليها.