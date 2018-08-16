الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين ويبعد 8 سيدات عن الأقصى ويمدد اعتقال اثنتين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 مواطنين، بينهم سيدة، من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، وتم تحويلهم الى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة، فيما أبعدت 8 سيدات عن الأقصى، لمدة أسبوعين.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: السيدة نسرين دويات "أم مجاهد" زوجة النائب المقدسي المبعد أحمد عطون من قرية صور باهر جنوب شرق القدس، ومحمد نجل الأسير المقدسي أحمد عبيد من بلدة العيسوية، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، والأسير المحرر ثائر الفاخوري، وشقيقه، من سكان القدس القديمة، وذلك قبيل زفافه بيوم واحد فقط.

وفي السياق، استدعت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر رجائي الحداد، من سكان القدس القديمة، للتحقيق معه بمركز "المسكوبية" غرب المدينة، علماً أنه أمضى في الأسر 20 عاما، وتحرر منه قبل عدة أشهر.