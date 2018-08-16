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هآرتس: "إسرائيل" تحرم أم من غزة مرافقة طفلها المريض بالسرطان

  • فلسطين اليوم
  • 09:14 - 16 اغسطس 2018
طفل مريض طفل مريض
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ذكرت صحيفة "إسرائيل" بأن جهاز الشاباك منع ام الطفل المريض من غزة "لؤي الخضري" 3 أعوام "حنان" من مرافقته للعلاج من مرض السرطان للعلاج داخل المستشفيات "الإسرائيلية" والآن هو متواجد في مستشفى النجاح برفقة امرأة اجنبية لبت النداء لمرافقته بعد ان تم نشر اعلانات لمرافقة الطفل عبر الفيسبوك.

ووفقا "لهآرتس" فجهاز الشاباك يمنع الام حنان من مرافقة ابنها منذ أشهر بسبب ان هناك علاقة لأسرتها بحماس في حين ان الام حنان تقدمت للحصول على طلب مرافقة لطلفها ولكن الشاباك كان رده طوال الاشهر الماضية " طلبك تحت الفحص ".

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