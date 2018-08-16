اليوم يُحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد في "الأونروا"

قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سامي مشعشع: "إن اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد".

وأوضح مشعشع، أن المفوض العام سيناقش خلال الاجتماع مع المانحين والدول المضيفة الوضع المالي الحرج للوكالة.

وأضاف "من المتوقع على ضوء الاجتماع أن يتخذ المفوض العام قراره بخصوص بدء السنة الدراسية في مدارس الوكالة.

وتشهد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أزمة كبيرة في الموازنة المالية، إذ يوجد عجز بقيمة 217 مليون دولار؛ الأمر الذي دفعها للتقليص في خدماتها مرورًا بفصل الموظفين العاملين على برنامج الطوارئ، مما نتج عنه احتجاجات واسعة للموظفين.