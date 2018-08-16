استئناف العمل في قسم جراحة الاذن والحنجرة بمستشفى بيت حانون

أعلن د. شعبان مرتجى رئيس قسم الانف و الاذن و الحنجرة بمستشفى بيت حانون عن استئناف العمل في القسم و اجراء العمليات الجراحية ، وذلك بعد توقف الخدمة على مدار ثلاث سنوات لتعطل الاجهزة الطبية اللازمة لإجراء تلك العمليات ,حيث كانت تحول الحالات للمستشفيات المحلية أو للعلاج بالخارج بواقع 5 حالات شهريا.

وأوضح بأنه تم اجراء عملية جراحية ذات مهارة عليا لطفل يبلغ من العمر 14 عاما كان يعانى من التهابات شديدة ومزمنة في الاذن الوسطى مع تسوس عظمة الاذن و تأكل عظيمات السمع وصولا الى الانخفاض الشديد في السمع كاد أن يفقده , استمرت معاناته على مدار العام و النصف ,حيث أجرى الطاقم الطبى بمشاركة د.اياد شنن عملية تنظيف و ازالة تسوس عظام الاذن الوسطى على مدار أربع ساعات متواصلة و الان يخضع المريض للمتابعة الصحية داخل المستشفى.

و دعا د.مرتجى الى فتح غرفة عمليات جديدة داخل المستشفى مجهزة بمزيد من الاجهزة الطبية اللازمة و دعمها بكادر طبى متخصص و ذلك لإجراء المزيد من العمليات الجراحية و التخفيف من قوائم الانتظار و المجدولة.

يذكر بأن المستشفى يجرى عمليات جراحة الاذن و الحنجرة يومي الاثنين و الخميس من كل اسبوع بواقع عملية كبرى أسبوعيا.