ريال مدريد يفشل في معادلة برشلونة وميلان على قمة الأكثر تتويجًا بالسوبر الأوروبي

فشل نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في معادلة رقم ناديي برشلونة واي سي ميلان الإيطالي في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما خسر الريال في وقت سابق الأربعاء من أتليتكو مدريد بهدفين لأربعة أهداف.

حافظ فريقا برشلونة واي سي ميلان على القمة بفوزهما باللقب بواقع خمس مرات لكل منهما، بفارق لقب وحيد عن ريال مدريد.

وجاء في المرتبة الثالثة فرق أتليتكو مدريد وليفربول الإنجليزي وأياكس امستردام الهولندي بإجمالي 3 ألقاب لكل منهم.

واحتل المرتبة الرابعة أندية فالنسيا الإسباني ويوفينتوس الإيطالي وأندرلخت البلجيكي بواقع لقبين لكل منهما.

أما المرتبة الخامسة والأخيرة فجاء فيها فرق بايرن ميونيخ الألماني وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وإشبيلية الإسباني وغلاطة سراي التركي ولاتسيو بارما الإيطاليين و نوتينغهام فورست وأستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وبورتو البرتغالي وستيوا بوخارست الروماني وأبردين الاسكتلندي و ميشيلن البلجيكي بإجمالي لقب لكل منهم.