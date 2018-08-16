أتليتكو مدريد الإسباني يتوّج بالسوبر الأوروبي للمرة الثالثة

توّج فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه.

وتغلب أتليتكو مدريد (بطل الدوري الأوروبي) على مواطنه ريال مدريد (بطل دوري الأبطال) بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "لي كوك أرينا" بأستونيا.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب أتليتكو مدريد الذي فاجأ المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الثانية 50 عن طريق دييغو كوستا الذي انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الشباك.

وواصل لاعبو أتليتكو مدريد من ضغطهم، معتمدين على تحركات الثنائي كوستا والفرنسي أنطوان غريزمان، قابله محاولات على فترات متباعدة من جانب لاعبي الريال.

واعتمد الملكي في هجومه الذي يخوض أول مباراة رسمية في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفينتوس الإيطالي معتمدًا على تحركات الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل.

وجاءت الدقيقة 27 لتشهد معها التعادل للريال عندما تلقى بنزيما كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف ثانٍ، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للريال نفذها سيرخيو راموس في المرمى محرزًا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 63.

بعدها حاول لاعبو أتليتكو مدريد إدراك التعادل، قابله ميل أداء الريال للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاءت الدقيقة 79 لتشهد التعادل لأتليتكو مدريد عندما تهيأت الكرة لكوستا داخل منطقة الجزاء سددها بسهولة في المرمى.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط أي هجمات خطيرة من الجانبين لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ونجح ساول نيغويز في الدقيقة 98 في إحراز الهدف الثالث لأتليتكو مدريد عندما تلقى كرة عرضية سددها صاروخية في الشباك.

ومع حلول الدقيقة 104 أحرز خورخي ميروديو كوكي الهدف الرابع لأتليتكو مدريد لينتهي الشوط الأول الإضافي بتقدمه بأربعة أهداف لهدفين.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الثاني، ليخرج فريق أتليتكو مدريد فائزًا باللقب.