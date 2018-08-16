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بعد ملاحقتهم

بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين قرب شاطئ بيت لاهيا وتصادر مراكبهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:15 - 16 اغسطس 2018
الاحتلال يستهدف زوارق الصيادين قبالة شاطئ غزة الاحتلال يستهدف زوارق الصيادين قبالة شاطئ غزة
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اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أربعة صيادين أثناء إبحارهم لمسافة ٣ أميال بحرية على شاطئ بلدة بيت لاهيا.

والصيادون هم: محمد زايد ونجله تامر، وتوفيق السلطان ورأفت السلطان. وصادرت قاربيهم "حكستين مجداف".

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.

ويشار الى ان قوات الاحتلال سمحت للمراكب بالصيد في مساحة 9 اميال وفقا لمزاعم الاحتلال.

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