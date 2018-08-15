الجهاد الإسلامي في جنين تقيم غدا مهرجانا جماهيريا لاستقبال الأسير سامي عريدي

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين بالضفة الغربية يوم غدٍ الخميس مهرجانا جماهيريا لمناسبة الإفراج عن الأسير سامي عريدي من سجون الاحتلال.

وستقيم حركة الجهاد الإسلامي حفل استقبال للأسير عريدي بالتعاون مع مؤسسة مهجة القدس و بالاشتراك مع القوى الوطنيه والاسلاميه والهيئة القيادية العليا للأسرى، يليه مهرجان كبير بعد صلاة عصر غد في بلدة عرابة بجنين.

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير سامي عيسى عارف عريدي (٣٨ عاما) يوم غد الخميس بعد أن أمضى في سجونها ١٩ عاما.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير عريدي من عرابة جنين بتاريخ ١٩/٨/١٩٩٩، وهو يعاني ظروفا صحية صعبة منذ ١٤ عاما بسبب الإهمال الطبي المتعمد.