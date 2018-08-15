قناة عبرية تزعم: مصر والأمم المتحدة اتفقتا مع حماس وإسرائيل العودة لتفاهمات 2014

زعم مسؤول "إسرائيلي" كبير، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر والأمم المتحدة اتفقتا مع "إسرائيل" وحماس على العودة إلى تفاهمات وقف حرب عام 2014.

ونقلت القناة 14 العبرية عن المسؤول قوله "إن الاتفاق يتضمن أن توقف حماس الهجمات على "إسرائيل" وفي المقابل ستفتح الأخيرة المعابر الحدودية لغزة، وتزيد من مساحة الصيد في غزة إلى 9 أميال.

وأضاف أن "هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ اليوم عندما فتحت "إسرائيل" معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة بالكامل".

وذكر المسؤول "الإسرائيلي"، أنه تم إطلاع وزراء الكابينت اليوم على دخول التفاهمات حيز التنفيذ.

وقال المسؤول إن "إسرائيل" ستدرس في الأسابيع المقبلة ما إذا كان الهدوء في قطاع غزة سيستمر، وبالتالي ستتخذ خطوات إضافية لتحسين الوضع الإنساني وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والكهرباء في قطاع غزة.

في ذات السياق، ذكرت قناة كان العبرية، أنه اتفاق التهدئة مع حماس أصبح ساري المفعول بدءا من اليوم.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" ستسمح بزيادة إمدادات الوقود إلى غزة لتحسين ساعات الكهرباء في قطاع غزة.