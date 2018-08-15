قطر ستستثمر في تركيا بـ 15 مليار دولار

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن قطر ستنفذ استثمارا مباشرا في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وشدد قالن على أن الاقتصاد التركي يستند إلى أسس متينة.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء.

وقال قالن في تغريدته: "ستنفذ قطر استثمارا مباشرا بقيمة 15 مليار دولار. اقتصادنا يستند إلى أسس متينة، وستخرج تركيا أقوى من هذه المرحلة".

وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة التركية أنقرة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت مصادر رئاسية للأناضول، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن الإعلام، واستغرق حوالي 3 ساعات ونصف ساعة.