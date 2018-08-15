خطاب تويتري للرئيس عباس في المجلس المركزي ووضع اشتراطات تعطل المصالحة

جدد رئيس السلطة محمود عباس رفضه لصفة القرن الأمريكية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات للتصدي لها.

وقال عباس في كلمة له خلال افتتاح أعمال المجلس المركزي برام الله، اليوم الأربعاء، "نحن أول من تصدى لها (الصفقة الأمريكية)".

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، اعتبر الرئيس عباس أن حركة حماس ليس لديها نوايا لتحقيق المصالحة. موضحًا "لن نقبل إلا مصالحة كاملة". وأردف عباس "لن نقبل دولة في غزة ولا دولة دون غزة".

كما رفض عباس خصم "إسرائيل" لمخصصات عوائل الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وانطلقت، مساء اليوم، أعمال الدورة التاسعة والعشرون للمجلس المركزي الفلسطيني، بمدينة رام الله، وسط مقاطعة خمسة فصائل رئيسية.

وتقاطع أعمال الدورة حركات رئيسية، هي: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية.