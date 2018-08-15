الاحتلال يصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس

توصلت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، وما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، إلى اتفاق، اليوم الأربعاء، يتم بموجبه بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مدينة القدس.

ويشمل الاتفاق، بناء مناطق عمل ومناطق تجارية وفنادق جديدة على مساحة 3 ملايين متر مربع، تأتي في إطار مشروع مدخل مدينة القدس الممتد على طول ما يسمى "شارع بيغن"، ومفترق "بيات"، و"جفعات رام"، و"بسغات زئيف"، و"هار خوتسبيم"، والمالحة، و"كربات يوفيل"، والمنطقة الصناعية في "عطروت"، والتلة الفرنسية، إلى جانب مناطق أخرى.

وستستثمر ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، 600 مليون شيقل، بينما 800 مليون أخرى سيتم جمعها من الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق الوحدات السكنية.

كما تم الاتفاق خلال اجتماع بين الجانبين على استثمار 1.4 ميار شيقل في البنية التحتية والأماكن العامة في أحياء المدينة.