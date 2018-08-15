القناة 7: الاحتلال يرفض فتح تحقيق جنائي في أحداث رفح

قرر المدعي العام العسكري الجنرال "شارون أفيك" عدم فتح تحقيق جنائي في أحداث مدينة رفح جنوب قطاع غزة عقب أسر المقاومة الفلسطينية هدار غولدين خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014. فيما عرف بالجمعة السوداء.

وادعى المدعى العسكري الإسرائيلي أن النتائج تشير بوضوح أن قوات الجيش تصرفت بهدف وقف أسر الضابط هدار غولدين وقامت بمهاجمة أهداف عسكرية وعناصر مسلحة فقط.

يشار إلى أن جيش الاحتلال تعامل مع رفح كالأرض المحروقة بفعل القصف العنيف الذي تعرضه مدينة رفح، وأدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وقطع الاحتلال مدينة رفح عن باقي محافظات غزة، ومنع سيارات الاسعاف من نقل المصابين الى محافظات أخرى لاسعاف الجرحى.