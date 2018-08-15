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ليوم الأحد المقبل

نادي الأسير: محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الصحفي علاء الريماوي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:54 - 15 اغسطس 2018
علاء الريماوي علاء الريماوي
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قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" مددت اعتقال الأسير الصحفي علاء الريماوي حتى يوم الأحد المقبل 19 من آب/ أغسطس الجاري بذريعة استكمال التحقيق.

وذكر محامي نادي الأسير أن قرار التمديد جاء بعد قرار سابق للمحكمة بتمديد اعتقاله لمدة سبعة أيام.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الريماوي في تاريخ 30 تموز/ يوليو 2018 وثلاثة آخرين من الصحفيين أفرجت عنهم لاحقاً، بالإضافة إلى صحفي رابع اعتقل لاحقاً.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت نحو تسعة صحفيين خلال شهري تموز وآب آخرهم الصحفي علي دار علي الذي اعتقل فجر اليوم من محافظة رام الله.

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