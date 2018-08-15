مسؤول إسرائيلي: لا اتفاق مع حماس دون إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى

قال مسؤولٌ إسرائيلي في أعقاب انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر "إنه لا اتفاق مع حركة حماس دون أن تعيد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: إنَّ أي اتفاق تسوية مستقبلية مع حماس سيشمل اعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدي حماس.

وأشار إلى أنَّ الهدوء الحالي في غزة جاء نتيجة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال، ونتيجة التفاهمات والمساعي التي تبذلها مصر والأمم المتحدة، وفق زعمه.

وذكر أنَّ فتح معبر كرم أبو سالم وزيادة مساحة الصيد لـ 9 أميال بحرية جاء بعد استقرار الأوضاع شرق قطاع غزة، وفق زعمه.