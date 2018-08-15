استقطاب 239 يهوديًا من أمريكا الشمالية لفلسطين المحتلة

قالت القناة السابعة العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية استقطبت 239 يهوديًا جديدًا من دول أمريكا الشمالية، لتجنيدهم في صفوف الجيش، وتوطينهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القناة، أن المستوطنين الجدد وصلوا إلى الأراضي الفلسطينية على متن طائرة خاصة حطت في مطار "بن غوريون" قرب مدينة تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة عام 1948).

ومن بين المستقطبين اليهود؛ 30 عائلة فقط، في حين جاء البقية بشكل فردي بمعزل عن عائلاتهم، وفق ما أوردته القناة العبرية.

وبيّنت أن من بين المستوطنين الجدد؛ 27 شخصًا يعمل في المهن الطبية؛ بمن فيهم 11 طبيبًا وممرضين اثنين وخمسة علماء نفس.

ويُضاف هذا العدد من اليهود الجدد إلى نحو ألفيْ مستوطن تم استقطابهم من الولايات المتحدة وكندا خلال فصل الصيف، للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن عام 2017 الماضي سجّل استجلاب السلطات الإسرائيلية لـ 28 ألفًا و988 مستوطنا جديدًا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكّل يهود روسيا وأوكرانيا نسبة 50.4 في المائة منهم.

وتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام العديد من الوسائل والإغراءات؛ غالبيتها اقتصادية، بهدف تشجيع اليهود في مختلف دول العالم على الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتغيير الواقع الديمغرافي فيها وتهويدها.