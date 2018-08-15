حماس ترد على تصريحات عزام الأحمد بشأن الورقة المصرية



ردت حركة حماس على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد والتي تطرق فيها الى رفض حماس للورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة حماس سامي ابو زهري في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إن ما ورد في تصريح الاحمد بشأن موقف الحركة من الورقة المصرية هي مغالطات لا اساس لها من الصحة.

وأضاف :" حركة حماس قبلت الورقة المصرية مع بعض الملاحظات على بعض النقاط التي طلبت حركة فتح إضافتها للورقة".

وأشار أبو زهري الى ان حركة فتح سبق وان رفضت الورقة المصرية الأولى.

وأوضح القيادي في حماس ان تصريحات عزام الاحمد التي تضمنت لمزاً بالدور المصري وبالفصائل الفلسطينية هي انعكاس لحالة العزلة التي وصلت إليها حركة فتح.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد قد قال في وقت سابق اليوم أنه جرى عقد عدة لقاءات كان آخرها الأسبوع الماضي وتم التعامل بإيجابية مع الورقة المصرية التي تتحدث عن ثلاث نقاط، التهدئة، المصالحة، والمشاريع .

وبين الأحمد أن حماس طلبت من مصر أنها تريد الذهاب إلى اسطنبول لدراسة الوضع ومن ثم إرسال ردها الذي أبلغته للجانب المصري لاحقا برفضها الورقة المصرية ، مستغربا طلب حماس الذهاب إلى اسطنبول لدراسة الورقة رغم عدة لقاءات عُقدت لمكتبها السياسي في غزة بالخصوص.