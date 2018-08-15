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خلال لقاء تشاوري

شهاب: الجهاد وحماس تبحثان في القاهرة أزمات غزة وأفكار التهدئة

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 15:09 - 15 اغسطس 2018
حماس والجهاد الإسلامي حماس والجهاد الإسلامي
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عقدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ظهر اليوم لقاءً تشاورياً في سياق محادثات القوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن الحركتين بحثتا سبل رفع الحصار عن قطاع غزة، وردع الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، وتدارس الافكار المطروحة لمسألة التهدئة.

وغادر وفد «الجهاد» أمس القطاع إلى القاهرة، ويضم خالد البطش وداود شهاب، لينضم الى وفد الخارج برئاسة نائب الأمين العام زياد النخالة، كما غادرت إلى القاهرة وفود عدد من الفصائل الصغيرة المتحالفة مع «حماس».

 

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