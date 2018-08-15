صراخ وشجار بين أعضاء "الكابينت" بسبب التهدئة مع غزة

ذكر موقع "حدشوت 24" أن صراخاً وشجاراً دار بين أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، خلال جلسته اليوم الأربعاء، بسبب اتفاق التهدئة مع غزة.

أوضح الموقع أن الشجار وقع نتيجة معارضة بعض وزراء الحكومة للتوصل لتهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، ومن بين الوزراء نفتالي بينت، والوزيرة ايليت شاكيد.

يشار إلى الفصائل الفلسطينية وصلت إلى القاهرة أمس الثلاثاء، لمناقشة عدة ملفات مع القيادة المصرية من بينها التهدئة في قطاع غزة.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، عن "ترتيبات صغيرة" سيتم التوصل إليها بين "حماس" و"إسرائيل"، تتضمن وقف كامل لإطلاق النار يشمل وقف جميع أعمال "العنف" والتخفيف بشكل تدريجي من القيود المفروض على القطاع.