صدق أو لا تصدق.. رونالدينهو يحلل مباراة في الدوري المصري!

نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو للاعب البرازيل الأسطوري رونالدينهو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلنت فضائية بيراميدز الرياضية المصرية، المملوكلة لتركي آل الشيخ، عن مفاجأة جديدة لمشاهديها بانضمام الاعب العالمى الشهير رونالدينهو، ليكون ضمن طاقم التحليل في القناة وسيبدأ مهمته اليوم بتحليل مواجهة نادي بيراميدز مع طلائع الجيش في الجولة الثالثة للدوري المصري اليوم.

وكانت القناة قد استقطبت الأسبوع الماضي النجم العالمي روبيرتو كارلوس، في الجولة الثانية للدوري لتحليل مباراة بيراميدز مع الإنتاج الحربي التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وكتب نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأسبوع اللي فات روحنا قهوة بلدي أنا وروبيرتو كارلوس والنهاردة أنا ورونالدينهو وروبي كين رايحين خان الخليلي والحسين وهناكل رز بلبن بالليل".